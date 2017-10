‘Praten over de dood helpt mensen verder te leven’

,,Het is onvoorstelbaar hoeveel persoonlijke verhalen ik vorig jaar heb gehoord na onze voordrachten op Oud Eik en Duinen.’’ Toen Marjon van der Vegt haar laatste dichtregel uitsprak, werd ze meteen aan haar jasje getrokken. Alsof de gedichten dat extra duwtje gaven om te praten over de dood van een goede vriend of een te jong gestorven moeder.

Taboe

Rond de dood hangt nog altijd een taboesfeer, beaamt Herlina Polenewen, medewerker van Oud Eik en Duinen. ,,Het is eng. Iemand verliezen doet pijn.’’ Allerzielen is een moment dat gezamenlijk wordt stilgestaan bij overleden dierbaren.

Quote We zouden meer over de dood met elkaar moeten praten Marjon van der Vegt

Vorig jaar werd Oud Eik en Duinen benaderd door Dichter bij de dood, een jonge organisatie opgezet door Liesbeth de Blécourt en Marjon van der Vegt. ,,We zouden meer over de dood met elkaar moeten praten’’, vindt Van der Vegt. ,,Maar op het moment dat iemand uit je omgeving een dierbare verliest, wordt erover praten té confronterend.’’ De Blécourt: ,,Je loopt al snel om zo’n persoon heen of mijdt ’m simpelweg.’’

Ze denken dat we op deze manier proberen iemand geen kwaad te doen. Maar juist het stilzwijgen of iemand ontwijken doet meer pijn, dan ernaar vragen. ,,Praten over de dood en overleden dierbaren is belangrijk. Dat geeft troost. Het helpt mensen verder te leven’’, realiseert ook Polenewen zich. Dagelijks ziet zij mensen naar de begraafplaats komen voor een bezoek aan het graf van een dierbare. Als het zonnetje schijnt, zitten ze op een bankje. De Blécourt: ,,We krijgen vroeg of laat allemaal met de dood te maken. Iedereen gaat op z’n eigen manier door rouw als we een dierbare verliezen. Een van die manieren is om er gedichten over te schrijven. En ze voor te dragen.’’

Quote We krijgen vroeg of laat allemaal met de dood te maken Liesbeth de Blécourt

IJsvogel

Oud Eik en Duinen is een van de oudste en meest natuurrijke begraafplaatsen van Den Haag. ,,Er staan hier eeuwenoude eikenbomen en in de lente bloeit de magnolia. Als je heel stil bent, kun je een ijsvogel spotten en de bonte specht horen. Ook vind je de prachtigste bemoste grafzerken van kunstenaars en schrijvers zoals van Couperus en Mesdag. Bewoners uit de buurt noemen het een groen rustpunt in de jachtige stad.’’

Voor Allerzielen zijn de dichters en troubadichters gekoppeld aan een schrijver of kunstenaar die op de begraafplaats een laatste rustplaats vond. Ze dragen een eigen gedicht voor en iets uit het oeuvre van de overleden cultuurdrager. Werk dat in de vergetelheid raakte, komt in het gesproken woord weer even tot leven. Een door fakkels verlichte rondwandeling over de begraafplaats leidt bezoekers langs de graven. Ze kunnen er gedichten en bloemen verzamelen, die na afloop mee naar huis mogen. Polenewen: ,,Ook kunnen bezoekers in de aula een kaarsje aansteken.’’

Tot slot geeft het Serenata Symphonie Orkest om 20.00 uur een speciaal Allerzielenconcert.