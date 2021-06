Predikant Axel Wicke vertrekt: ‘Stond buurtkapelletje opeens op de voorpagina van New York Times’

Als Axel Wicke komt aanfietsen bij buurt - en kerkhuis Bethel in de Thomas Schwenkenstraat is gelijk duidelijk dat hij het is. De predikant draagt een rood petje met dunne witte krijtstrepen. Het is kenmerkend voor de man die vaker met dan zonder hoofddeksel in de stad te zien is. De achterliggende gedachte is niet het verlies van haar op de kruin, maar herkenbaarheid. Benaderbaarheid. ,,Mijn gemeente weet dat als ik de pet op heb aan het werk ben. Ziet iemand mij zonder lopen in de supermarkt, dan ben ik vrij.”