Predikant zoekt hoge kerstboom

Coke in ker­mis­at­trac­tie: zes aanhoudingen

17:23 Vijf mannen en een vrouw zijn aangehouden na de vondst van 500 kilo coke in een kermisattractie anderhalf jaar geleden. De attractie was per schip uit Curaçao in Rotterdam aangekomen en de drugs zaten verstopt in de holle armen van een zogenoemde slingshot: een bal die met elastieken de lucht in geschoten wordt.