Premier Mark Rutte draagt nu ook een bekbedekkâh

Moskeeën in Haagse regio blijven open: ‘Er komen nu toch veel minder mensen’

6 oktober Moskeeën in Den Haag en omliggende gemeenten blijven voorlopig open voor bezoekers. De islamitische gebedshuizen volgen niet het voorbeeld van meerdere moskeeën in Amsterdam, die onlangs besloten om hun deuren weer te sluiten. Volgens de Haagse moskeebestuurders is dat niet nodig omdat gebedshuizen hier geen rol spelen in de toenemende coronabesmettingen.