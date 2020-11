Premier Rutte over cartoonrel: ‘Ik voel me niet belemmerd in de klas’

UPDATE Vrouw (18) opgepakt vanwege cartoonrel op Rotterdam­se school

11:28 Een 18-jarige vrouw uit Rotterdam is vrijdagochtend opgepakt in het onderzoek naar de bedreigingen richting het Emmauscollege en een docent van die school. Zij had op sociale media opgeroepen ‘tot het plegen van strafbare feiten richting de school en docent’, meldt de politie. De docent had in zijn klaslokaal een cartoon hangen waarop een aanslagpleger van de aanval op Charlie Hebdo wordt bespot.