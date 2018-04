Pride Park voor homo's moet toeristen trekken

Bij het Haagse homomonument aan de Koekamp - een zeven meter hoge krul - worden sinds de oprichting in 1993 geregeld herdenkingen en feestjes gehouden door de LHBT-gemeenschap (homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders).



Zo was er onlangs nog een herdenkingsceremonie voor de omgekomen homoseksuele tiener Orlando, wiens lichaam in februari in een plas in de Haagse wijk Ypenburg werd teruggevonden.



Toch is het Haagse homomonument niet bij het grote publiek bekend. En dat is jammer, is de mening van homo-organisaties COC Haaglanden en de Stichting Internationaal Homomonument Den Haag. 'Amsterdam weet zich op dat terrein aanmerkelijk beter te manifesteren', schrijven de organisaties in hun plan aan het Haagse stadsbestuur. 'Zo wordt daar via het omroepbandje in de tram naast het Anne Frankhuis, ook het homomonument aangekondigd'.



Inmiddels is de gedenklocatie in de hoofdstad een belangrijke toeristische trekpleister geworden. Dat kan ook heel goed in Den Haag, menen COC en de Stichting Internationaal Homomonument.



Om het monument hier meer cachet te geven zou de hele groenstrook er omheen - het gebied tussen Koekamp, Prinsessegracht en Bezuidenhoutseweg - omgedoopt moeten worden tot Pride Park The Hague. In het parkje moet een pad komen, de Pride Park Lane, met daarin gedenkstenen met namen van bekende voorvechters van LHBT'ers.



Een in de tegel opgenomen QR-code maakt het voor bezoekers mogelijk met de smartphone meer achtergrondinformatie over de genoemde personen te verkrijgen.