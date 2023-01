Prijs koopwoningen wéér gezakt en huizen langer te koop: ‘Maar we zijn er nog niet’

De gemiddelde koopprijs van een woning in Den Haag en omliggende gemeenten is de afgelopen maanden flink gezakt. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de NVM. In Den Haag en Pijnacker-Nootdorp zakten de gemiddelde prijzen het meest met respectievelijk ruim 8 en ruim 6 procent. Huizen staan ook overal langer te koop. ,,We zijn er echter nog niet.’’

De extreem verhitte woningmarkt van de afgelopen jaren lijkt nu definitief achter ons te liggen, aldus de NVM. In het derde kwartaal van vorig jaar zagen makelaars al voor het eerst een prijsdaling. Die trend zet dus door. Het aanbod in Nederland verdubbelde ook in de laatste drie maanden van 2022 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op dit moment staan er bij NVM-makelaars in Nederland bijna 35.000 woningen te koop.

Makkelijker

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning is gezakt naar 407.000 euro, daling van bijna 4 procent vergeleken met eind 2021. Desondanks is bijna de helft van alle verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Maar landelijk daalde voor het eerst sinds negen jaar de gemiddelde verkoopprijs op jaarbasis met 6,4 procent. In 2021 steeg de prijs nog met 20 procent op jaarbasis.

Niet dat het nu voor starters veel makkelijker is geworden om een woning te kopen. De hypotheekrente is immers ook flink gestegen, waardoor het lastiger is voor veel mensen om het benodigde bedrag te lenen. De NVM maakt zich daar zorgen over. De landelijke vereniging van makelaars is wel blij dat het woningaanbod nu een stuk groter is en daarmee ook de keuzes voor kopers. ,,We zijn er echter nog niet. De bevolking groeit door en daarmee ook de vraag naar woningen. De ontwikkeling van het aanbod kan dat niet bijbenen en schiet nog steeds tekort. De zorg blijft dat we de woningvraag niet aankunnen als het aanbod niet serieus toeneemt”, laat de vereniging weten in een verklaring. Ook zijn er grote zorgen over nieuwbouw.

Nieuwbouw

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is nu 498.000 euro. Dat is bijna een ton meer dan de gemiddelde prijs voor een bestaande woning. En dat zie je ook terug in de verkoopcijfers. Het aantal transacties is bijna de helft minder dan een jaar eerder. Dit vergroot de financiële druk op nieuwbouw. En die neemt verder toe door de sterk gestegen grond- en bouwkosten en de hypotheekrente. Het is volgens de NVM dan ook de vraag of nieuwbouw haalbaar en betaalbaar blijft. ,,Kopers trappen op de rem en ontwikkelaars en bouwers maken ook pas op de plaats.’’

In de gemeente Den Haag zijn er de afgelopen drie maanden 15 procent minder woningen verkocht ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg ruim 418.000 euro. Gemiddeld duurde het 35 dagen voordat een huis van eigenaar wisselde. Dat was een jaar geleden nog 23 dagen. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen was 40 procent.

Langer

In het Westland zijn 16 procent minder woningen verkocht. Hier gingen de prijzen iets minder hard omlaag dan in Den Haag: 3,4 procent. De gemiddelde verkoopprijs is bijna 443.000 euro. En ook hier duurde het iets langer voordat huizen werden verkocht. Opvallend is dat in het Westland slechts voor een derde van de huizen meer werd geboden dan de vraagprijs.

In Delft daalde het aantal verkochte woningen nauwelijks (2 procent). Hier kostte een huis gemiddeld ruim 387.000 euro. Een prijsdaling van 4,8 procent ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde verkooptijd was 36 dagen versus 27. Ook hier ging bijna de helft van de woningen weg boven de vraagprijs.

Hoger

In Rijswijk werd minder overboden. Het aantal verkopen daalde in deze gemeente met 10 procent, maar de prijzen slechts met 0,1 procent. Gemiddeld werd zo'n 402.000 euro voor een woning betaald. In Wassenaar was dat fors hoger, namelijk 851.440 euro. De prijzen daalden daar met 2,3 procent en het aantal verkopen met 22 procent. In Wassenaar duurt het ook het langst voordat een woning wordt verkocht, namelijk 76 dagen. Maar een op de tien huizen werd boven de vraagprijs verkocht.

In Zoetermeer steeg het aantal verkopen juist met 18 procent vergeleken met een jaar terug. De prijsdaling bleef hier beperkt tot 3,5 procent. Gemiddeld kostte een huis hier ruim 387.000 euro. Eigenaren deden er gemiddeld 38 dagen over om hun woning kwijt te raken, tegenover 26 dagen een jaar eerder. Bijna de helft van de kopers betaalde meer dan de vraagprijs.

Overboden

In Leidschendam-Voorburg steeg het aantal verkopen met 2 procent. Ook hier werd vaak overboden. De prijzen daalden met 4,5 procent en gemiddeld gingen woningen voor net iets boven de 428.000 weg. In Pijnacker-Nootdorp daalde het aantal verkopen het hardst met 22 procent. De prijzen zijn ruim 6 procent gezakt. Een huis kost in deze gemeente gemiddeld zo'n 507.000 euro.

