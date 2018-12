Prijs parkeervergunning in Den Haag stijgt enorm, maar blijft ‘goedkoop’

COLUMN Kunstmuse­um? Volgens mij zitten er twee letters te veel in dat woord

6:06 Gemeentemuseum is geen hippe naam, da’s waar. Bovendien hebben we al een Gemeentemuseum - op het Spui. Waar thans opgravingen worden verricht in de hoop nog wat verloren ambtenaren aan te treffen. Maar de nieuwe naam voor ons museum klinkt even kinderlijk als gekunsteld: Kunstmuseum.