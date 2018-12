Prijs voor schone Haagse straten

VIDEO ‘Glazen Hok’: Feestende jongeren zamelen geld in voor speeltuin voor zieke kinderen

16:11 36 uur lang sluiten PIP-coryfeeën Milo Driessen en Boaz Kok zich op in het zelfgebouwde Glazen Hok op het Makambaplein in Den Haag. Zij maken daar non-stop radio en proberen zo om zoveel mogelijk geld in te zamelen om een speeltuin te realiseren voor kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis. Burgemeester Krikke kwam langs om de jongens te steunen en vroeg haar favoriete nummer aan.