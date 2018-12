Prijzen van moordwoningen: 'Het huis stond ook gek lang leeg'

'Ik zal goed voor je huis zorgen, mevrouw Van der Meer', zei Stefan Dijkhuizen toen hij een paar maanden terug in de lege woning kwam waar in juni 2017 de 85-jarige Ans van der Meer was vermoord. Niets wees er nog op dat in dit huis een dame was mishandeld, beroofd en vermoord. Toen ze werd gevonden, waren al haar ribben gebroken. Ze was gestikt onder een stapel kleding van maar liefst anderhalve meter. ,,Ik ben niet bijgelovig of zo, maar ik had toch het gevoel dat ik iets tegen haar moest zeggen.‘’



Dijkhuizen kocht de woning van de notaris die haar testament afhandelde. Ze had geen erfgenamen. Dijkhuizen is eigenaar van Stedijk, een bedrijfje dat huizen koopt, opknapt en weer doorverkoopt. Toen de 85-jarige dame werd gevonden, was hij net bezig in een andere woning in dezelfde flat. De vraagprijs was 210.000 euro. Hij kreeg de woning uiteindelijk voor 221.000 euro.



Dijkhuizen stripte de woning volledig, veranderde de indeling. De slaapkamer waar de vrouw werd gevonden, bestaat niet meer. De keuken is helder wit. De badkamer vernieuwd. Onherkenbaar. ,,Zo is er voor de volgende koper geen belemmering meer. Maar aan de nieuwe koper zal ik het wel vertellen. Ik ben het niet verplicht, maar ik vind het wel zo netjes'', zegt hij. Binnenkort komt de woning in de verkoop.