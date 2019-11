Prijzen voor jonge kunstenaars die iets met Den Haag hebben: ‘Ik dacht: hier wil ik werken'

InterviewAntonin Rioche is een van de negen genomineerden voor de Piket Kunstprijzen 2019 die over twee weken worden uitgereikt in theater Diligentia in Den Haag. De prijzen gaan naar jonge, veelbelovende kunstenaars die een binding met Den Haag hebben. De jonge Franse choreograaf vestigde zich anderhalf jaar geleden in de hofstad.