Prijzenregen voor jonge Haagse muziektalenten: Koninklijk Conservatorium zeer succesvol

Het hield niet op bij het noemen van de winnaars van het Prinses Christina Jazz Concours, afgelopen weekeinde in het Bimhuis in Amsterdam. Leerlingen van de jeugdopleidingen van het Koninklijk Conservatorium haalden er de helft van de te winnen prijzen binnen.

Eerste prijzen waren er in de categorie 12 tot en met 15 jaar voor The New Jazz Formation en in de categorie 15 tot en met 22 jaar voor SIMIO. Laatstgenoemd combo kreeg tevens de publieks- én persprijs van het concours. De jonge muzikanten mogen zich daardoor opmaken voor een optreden tijdens een lunchconcert in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam en ze krijgen een workshop van een bekende jazzmusicus naar eigen keuze.

Solist

Nummer twee in de leeftijdscategorie tot en met 22 jaar werd Luyi van der Lingen met zang. Zij mag een opname als solist met het Metropole Orkest in de studio van het orkest maken. De 16-jarige Luyi won ook de laureatenprijs. Verder waren er eervolle vermeldingen voor de ensembles SVNN 11 en Combola. Aan de finale van het Prinses Christina Jazz Concours deden 200 talenten mee. ,,Het is een echt KC-feestje geworden'', zegt Robert Koemans, docent aan het Koninklijk Conservatorium die de leerlingen afgelopen weekeinde begeleidde bij deze tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge musici.

Ook was afgelopen weekeinde de finale te zien van het tv-programma Superkids, een talentenjacht voor kinderen van acht tot veertien jaar op zender SBS 6. Hier wonnen eveneens twee jonge studenten van het Koninklijk Conservatorium: violist Marcel Sutedja werd eerste, gitarist Matthijs van Delft tweede. Beiden krijgen een studiebeurs. Hoofd Jong KC Muziek Thomas Herrmann: ,,De opnamen van dat programma zijn al eerder geweest. We wisten al dat zij zouden winnen. Dat de dag van bekendmaking samenviel met het Prinses Christina Concours was een heerlijk toeval. We kijken terug op een mooi weekeinde.''

Aan de opleidingen van Jong KC Muziek nemen 130 leerlingen deel, waarvan ongeveer 80 intern zijn en de andere kinderen de studie combineren met een school in de eigen woonomgeving. Vanaf groep 7 kunnen kinderen zich aanmelden voor de opleiding. Op 25 januari is er een open dag van alle afdelingen van het Koninklijk Conservatorium.