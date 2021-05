Prikkelarme dag in Sea Life Scheveningen, kinderen en dieren moeten aan elkaar wennen

Vanessa moest inventaris van café vernieti­gen door asbest, maar vergoeding blijft uit: ‘Ik ben er kapot van’

12:41 Uitbaatster Vanessa Nutbey van sportcafé ’t Nesjuh is ‘boos, verdrietig en gestrest’. Vanwege asbest is haar inventaris vernietigd. Daarmee is het over en uit voor haar zaak, want geld voor nieuwe spullen heeft ze niet. De gemeente zou toegezegd hebben alles te vergoeden, maar die ontkent. ,,Ik ben woest.”