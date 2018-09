Prikkelarme zones op kindertheaterfestival

Zo komen er prikkelarme zones, rustige plekken waar een kind zich even uit alle drukte kan terugtrekken wanneer het overgevoelig is voor een grote hoeveelheid prikkels. De zones komen in de foyers van Theater aan het Spui, Korzo en het Dakota Theater. Voor kinderen die lijden aan bepaalde vormen van autisme of ad(h)d komen er zogenoemde relax-performances. Het gaat om reguliere voorstellingen, zoals Koning van Katoren, maar daarbij wordt een van de speelbeurten aangepast, zodat ze aangenamer worden voor kinderen die niet te veel prikkels verdragen. Zo worden lichteffecten, stroboscooplicht, geluiden of knallen verzacht of eruit gehaald. Ook het zaallicht wordt een beetje aangelaten, zodat het niet helemaal donker is en kinderen de zaal tussentijds kunnen verlaten.



De Betovering is een internationaal jeugdkunstfestival dat van 19 tot en met 27 oktober plaats heeft op liefst 55 locaties verspreid over Den Haag. Alle theaters en bibliotheken doen mee, maar er zijn ook activiteiten in het Mauritshuis, Vadercentrum Adam en op de Pier. De organisatie rekent op 25.000 bezoekers.



