Prikken bij ADO-stadion van start: ‘Ik wil zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk vaccineren’

De GGD-directeur spreekt over een blije dag. ,,Een begin van hoop.” Andere GGD’s, onder meer in Rotterdam, zijn al eerder begonnen, landelijk is besloten dat de zorgmedewerkers in Den Haag en omgeving, Delft, Zoetermeer en Westland vandaag hun eerste prik kunnen komen halen bij het ADO-stadion. Wel op afspraak, je kan niet zomaar aan komen rijden.

Weekend geoefend

Het animo onder zorgmedewerkers, de eerste groep die nu in aanmerking komt voor een vaccinatie met het Pfizer-vaccin, is heel groot. Er wordt landelijk gesproken over 95 procent. Dat kan problemen geven met de beschikbaarheid van het vaccin, ook omdat mensen die in de acute zorg werken in ziekenhuizen en het ambulancepersoneel al voor zijn gegaan. GGD Haaglanden gaat er vanuit de beloofde 29.000 vaccins te krijgen, waarmee 14.000 zorgmedewerkers voor kwetsbare mensen een prik kunnen krijgen. Twee prikken, want dat is nodig met het Pfizer-vaccin.