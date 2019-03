Primeur voor Den Haag: Groen bouwen levert ontwikkelaar punten op

Het plan werd eerder aangekondigd in het Haagse coalitieakkoord en is nu uitgewerkt door ingenieursbureau Arcadis. Belangrijk uitgangspunt was dat het systeem niet te ingewikkeld zou zijn en dat het geen ontwikkelaars afschrikt. ,,Daarvoor is de bouwopgave te groot’’, zegt wethouder Boudewijn Revis. ,,Maar dit systeem is bruikbaar en effectief.”