Primeur voor Haags ziekenhuis: hartoperaties veel nauwkeuriger in draaiende MRI-scanner

VideoEen wereldprimeur voor het HagaZiekenhuis: een MRI-scanner die automatisch scherpstelt waar het gereedschap van de cardioloog aan het werk is om hartritmestoornissen te verhelpen. Dat gebeurde woensdag bij de ingebruikname van het eerste MRI-ablatiecentrum in de Benelux.

Door die scanner kunnen operaties veel preciezer worden uitgevoerd. Dat is gezonder, en moet gaan voorkomen dat operaties zoals nu nog met grote regelmaat één of twee keer worden herhaald, omdat de ritmestoornissen toch niet helemaal weg zijn.

Bij een ablatie worden boezemfibrilleren en aanverwante hartritmestoornissen verholpen door het aanbrengen van minieme beschadigingetjes in een hartkamer. De littekens die hierdoor ontstaan, verhelpen de abnormale elektrische prikkels die de ritmestoornis veroorzaken.

De nieuwe operatiekamer in het hartcentrum van het Haagse ziekenhuis zou begin maart al open gaan, maar door de coronacrisis werd dat uitgesteld. Niet alleen moest het ziekenhuis zoveel mogelijk haar intensive care ontlasten, ook mochten buitenstaanders niet zomaar meer het ziekenhuis in. ,,Daardoor konden we de mensen niet ontvangen van Siemens, dat de MRI bouwde, en leverancier Imricor van de katheters”, vertelt cardioloog Ivo van der Bilt.

Alarm

Inmiddels komt het normale leven in het grote hospitaal aan de Leyweg weer op gang. Wekenlang was het doodstil in de meeste gangen, terwijl het op de ic juist alle hens aan dek was. Nu staat de parkeerplaats weer vol, omdat de poliklinieken weer open zijn. De komende tijd wordt duidelijk wat de gevolgen van corona zijn voor de mensen die andere klachten hebben. Zo sloeg het hartcentrum van het Haga alarm over het snel dalende aantal verwijzingen van mensen met symptomen van hartklachten.

Volledig scherm In het HagaZiekenhuis is woensdag voor het eerst een ablatie (het verhelpen van hartritmestoornissen) uitgevoerd in een MRI-scanner. Hierdoor kunnen de specialisten preciezer werken, waardoor minder herhaalingrepen nodig zijn. Het Haagse ziekenhuis is het eerste in de Benelux waar dit gebeurt. © HagaZiekenhuis

De cardiologen zijn dan ook als een van de eerste vakgroepen weer volledig operationeel. ,,We opereren zeven dagen per week om te voorkomen dat mensen te lang moeten wachten”, schetst Van der Bilt. Hoewel veel bekende patiënten via telefonische consulten konden worden geholpen, en bij spoed gewoon een ingreep konden ondergaan, ziet hij wel signalen dat opgekropte klachten tot gezondheidsschade hebben kunnen leiden. ,,Vorig weekend hadden we bijvoorbeeld vijf reanimaties, normaal is dat er hooguit één.”

Met twee maanden vertraging ging woensdag ook het nieuwe ablatiecentrum open. Door te opereren in een MRI-scanner, waarbij de specialisten niet alleen de botten en het katheter zien, maar ook het hart zelf, wordt de ingreep preciezer en kan meteen worden gecontroleerd of het aangebrachte litteken de ritmestoornis goed verhelpt.

Precisiewerk

Dit precisiewerk gebeurt door dr. Vincent van Driel, cardioloog-elektrofysioloog. ,,Met alleen röntgenbeelden werk je deels toch op de tast, nu kan je ook het orgaan zien. Dat maakt dat de kans dat een ablatie opnieuw moet - nu is dat nog vrij vaak zo - fors kleiner wordt. Daar zit ook de winst: het is niet alleen gezonder voor de patiënt, maar scheelt ook de kosten van een nieuwe ingreep.” De nieuwe werkwijze moet op termijn per patiënt 30 procent goedkoper worden, dat bespaart bij een reguliere ablatie zo’n 3000 euro.

Maar de winst zit ook in innovatie, vervolgt Van der Bilt. ,,Opereren in een draaiende MRI-scanner is ook in andere vakgebieden de toekomst en daar doen wij nu als een van de weinige ziekenhuizen in de wereld ervaring mee op.” De wereldprimeur dat de MRI-scanner via een trackingsysteem automatisch de bewegingen van het katheter volgt, maakt het werken nog preciezer. De operateur van de MRI hoeft niet meer aan knoppen te draaien om te zoeken waar Van Driel bezig is.