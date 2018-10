Primeur: Zorginstelling krijgt eigen radiozender

Hardleerse winkeleige­naar meermaals gepakt om drugshan­del

17:19 De 69-jarige eigenaar van een winkel aan de Boekhorststraat in Den Haag is opnieuw betrapt. In mei werd er bij een inspectie van zijn winkel een grote hoeveelheid spullen voor drugshandel gevonden. In september bij een tweede controle was dat weer het geval, zo is vandaag bekendgemaakt.