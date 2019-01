Primeurtje voor Den Haag: Gratis overal je bloeddruk meten

Den Haag is de eerste stad van Nederland waar het mogelijk is om op allerlei openbare plekken je bloeddruk te laten meten. De hofstad heeft de primeur van de Hartstichting.

In de bibliotheek, bij het stadsdeelkantoor of in een apotheek; in januari zijn er verspreid over de stad een aantal bloeddrukmeetpunten ingericht. Het doel is om ervoor te zorgen dat bewoners tijdig weten of zij een verhoogde bloeddruk hebben.

De proef loopt tot en met 25 januari. Daarna wordt deze in mei uitgerold naar meerdere andere plekken in Den Haag en andere steden. Het is de bedoeling dat die meetpunten blijvend worden. ,,Met de pilot die nu loopt, leren we hoe we dit het beste aan kunnen pakken’’, zegt een woordvoerster van de Hartstichting.

Wel en niet

De doelgroep zijn 40-plussers. Daarom is gekeken naar waar zij het meest te vinden zijn. ,,We gaan nu kijken wat wel en wat niet werkt. Op basis daarvan wordt besloten welke plekken er blijvend zijn.‘’

De keuze voor Den Haag als ‘proefkonijn’ was snel gemaakt. ,,We zijn hier zelf gevestigd, dus dat was best praktisch.’’ De meetpunten zijn te vinden bij BENU apotheek Veur in Leidschendam en BENU apotheek Laakkwartier. Verder kunnen bezoekers van de centrale bibliotheek en de stadsdeelkantoren Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg hun bloeddruk meten.