Prins Clauslaan weer open na verzakking wegdek

De weg werd gistermiddag gesloten in de richting van de Utrechtsebaan. Het zorgde in de avondspits voor een flinke verkeerschaos in de binnenstad.



Tijdens het plaatsen van een damwand was een stuk van de weg twintig centimeter verzakt. De 18-meter lange stalen plaat die voor de verzakking heeft gezorgd, werd geplaatst voor de bouw van de Grotiustorens op het Maria Stuartplein.



Volgens een woordvoerder van de gemeente is de verzakking inmiddels verholpen en zijn beide rijrichtingen weer open. De weg zal tot 28 februari circa acht keer per dag voor verkeer worden afgesloten. Dat zal buiten spitsuren zijn: op werkdagen tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 09.30 en 15.30 uur.



De weg wordt juist in deze periode afgesloten, omdat de weg niet meer dicht kan wanneer er aan de Koningstunnel wordt gewerkt. Die laatste werkzaamheden beginnen op 1 maart.



