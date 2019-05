Prins Harry brengt binnenkort een bezoekje aan de hofstad

Het internationaal sportevenement is speciaal voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Bij de Invictus Games draait het om wat sporten met een mens doet. Op deze manier wordt herstel gestimuleerd en via revalidatie respect gegenereerd voor de mannen en vrouwen die hun land dienen of gediend hebben.

Prins Harry, zelf ook militair, is initiatiefnemer en beschermheer van de games. En hoewel zijn vrouw, Meghan Markle hoogzanger is, zal hij 8 mei Amsterdam bezoeken en op 9 mei de officiële opening van de Invictus Games verrichten in Den Haag. Het is precies een jaar voordat de spelen van start zullen gaan. De vijfde Invictus Games worden volgend jaar van 9 tot 16 mei gehouden in Den Haag met meer dan vijfhonderd deelnemers uit negentien landen.



Sinds de Invictus Games in 2014 in Londen, zijn er al games gehouden in Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018). En in 2020 mag Den Haag het sportevenement dus organiseren.