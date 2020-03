Prins roept op: laat ondernemers niet stikken

Dollemans­rit begint in Den Haag en eindigt met crash in Rotterdam-Noord

8:02 Een achtervolging van een verdachte in een auto vanuit Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur geëindigd met een crash aan de Soetendaalsekade in Rotterdam-Noord. De verdachte verloor de macht over het stuur en ramde daarbij een geparkeerd voertuig. Daarvoor was hij al ingereden op wegwerkers die net op tijd konden wegspringen, meldt de politie.