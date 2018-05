Prinses Beatrix opent tentoonstelling beelden

‘Helpende man’ licht dementeren­de bejaarde op bij pinnen

18:23 Een licht dementerende man (79) is in februari voor 850 euro opgelicht. Een man deed zich voor als behulpzaam, maar wist op uitgekookte wijze het geld te ontfutselen bij een geldautomaat in Voorburg. Vandaag zijn beelden getoond in opsporingsprogramma Team West waar de oplichter haarscherp op te zien is.