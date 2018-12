Prinses Beatrix opent themajaar Rembrandt & De Gouden Eeuw 2019

Prinses Beatrix bezoekt na de officiële opening de tentoonstelling ‘Rembrandt en het Mauritshuis’. Bij die expositie zijn alle werken van Rembrandt die het Mauritshuis in bezit heeft, te aanschouwen.



Het komende jaar staat in het teken van de schilder Rembrandt van Rijn, omdat hij 350 jaar geleden is gestorven. Het themajaar is een samenwerking tussen verschillende musea en steden in Nederland, waaronder het Mauritshuis, Fries Museum, Museum het Rembrandthuis, Het Rijksmuseum en Museum de Lakenhal.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!