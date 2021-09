Prinses Laurentien opent nieuwe vestiging van Europese School Den Haag

Column Stoffelij­ke resten Waalsdor­per­vlak­te: als er ruimte wordt geboden, beweegt Dunea mee

6:24 Wij gaan in deze stad niet goed om met oorlogshelden. Zo is er nog steeds, na 75 jaar, een militair noodgraf (!) aan de Kerkhoflaan. Hier liggen, in rijen van twintig - zes man op elkaar gestapeld - de helden die verzet boden toen Duitsland de Slag om Den Haag inzette. De stellige overtuiging van de krauten was dat deze slag in één dag, 10 mei 1940, beslecht zou zijn. Koningin en kabinet gevangen gezet. Daar staken deze moedige soldaten een stokje voor zodat regering en koningshuis konden vluchten.