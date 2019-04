Prinses Margriet erevoorzitter Invictus Games Den Haag 2020

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen die lichamelijk en psychisch gewond zijn geraakt. Het jaarlijks terugkerende evenement is in 2014 in het leven geroepen door de Britse prins Harry, zelf Afghanistan-veteraan, om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en meer begrip en respect te kweken voor gewond geraakte militairen en veteranen. De Invictus Games zijn volgend jaar in Den Haag van 9 tot 16 mei.



Tijdens de aftrap krijgt prinses Margriet een rondleiding door het Haagse Zuiderpark en een demonstratie van verschillende ‘Invictus’-sporten. De prinses spreekt ook met een aantal sporters van het Nederlandse team.



