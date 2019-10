Prinsjesdag als ‘reizend circus’ door het land? ‘Proefballonnetje moet snel doorgeprikt worden’

Prinsjesdag niet in Den Haag, maar tijdens de jarenlange verbouwing van het Binnenhof telkens in een andere stad in Nederland vieren? Dat voorstel opperde ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vandaag tegenover het AD. Een idee dat niet op heel veel bijval kan rekenen.

‘Een onzalig idee', twittert Chris van Dam, Tweede kamerlid voor het CDA. ‘Dit voorstel miskent de diepe betekenis die Prinsjesdag heeft voor de stad Den Haag, voor de Haagse traditie. Alleen in noodgevallen wijk je uit naar een andere stad en zo’n verbouwinkje is geen noodgeval. Genoeg alternatieven in ons prachtig Den Haag.’

Ontwerper Omar Munie ziet dat anders. Hij heeft zijn zaak vlak naast paleis Noordeinde en zat afgelopen Prinsjesdag op de eerste rang naar de koning en koningin te kijken. Hij reageert ruimhartig op het plan om Prinsjesdag een aantal jaren op tournee te laten gaan. ,,Zoiets moois als Prinsjesdag is toch ook mooi om te delen. Ook mensen in andere delen van het land hebben daar recht op. Het algemeen belang voor ons belang, ja, we moeten toch delen met elkaar?!’’

Naar Delft

Lennart Harpe, voormalig VVD-raadslid in Delft, ziet het als een kans om Prinsjesdag naar zijn stad. ‘Natuurlijk hoort Prinsjesdag thuis in Den Haag, mijn geboortestad’, twittert hij. ‘Maar als Prinsjesdag dan toch op tournee gaat: kom dan naar Delft.’ Want die stad heeft volgens hem ook passende locaties met de Nieuwe en Oude Kerk en het Prinsenhof. ‘Maar ook ervaring met koninklijke stoeten.’

Quote Prinsjes­dag zit in het dna van Den Haag en van dna moet je afblijven Kapaan

Voor Arnoud Kapaan, voorzitter van de Binnenstad Ondernemers Federatie in Den Haag, moet het voorstel van Seegers heel snel de prullenbak in. ,,Het is gelanceerd zonder enige kennis van zaken terwijl de heer Seegers beter zou moeten weten, de stad waarin hij al vele jaren te gast is. Prinsjesdag zit in het dna van Den Haag en van dna moet je afblijven. Als stad en ondernemers steken we er al jaren tijd en energie in om van Prinsjesdag een feestje te maken voor de bezoekers van Den Haag.”

Volgens Kapaan wordt het straks bij de jarenlange renovatie van het Binnenhof al een hele uitdaging om als ondernemers door te kunnen werken. ,,Als je ons Prinsjesdag dan ook nog afneemt en er een reizend circus van gaat maken, nee, dat proefballonnetje moet snel doorgeprikt worden.”

Verweven

Ook organisator evenementen Peter Boelhouwer vindt dat Prinsjesdag zo is verweven met Den Haag dat het ‘bijna ondenkbaar is om Prinsjesdag los te zien van Den Haag’. ,,Ik zeg niet dat de wielen van de koets een lijndienst rijden in Den Haag, maar ze hebben hier wel hun sporen getrokken.” Ook wordt er volgens hem al lang nagedacht over een alternatieve route als het Binnenhof dicht is en de troonrede in de Grote Kerk zou kunnen worden uitgesproken.”

En wat doet Boelhouwer als hij pakweg door Den Bosch wordt gevraagd het hele Prinsjesdag-gebeuren daar neer te zetten, compleet met tribunes, koninklijke sfeer en koetsen? ,,Dat trekt mijn Haagse hartje niet”, zegt hij.

Quote Prinsjes­dag hoort in Den Haag en nergens anders Esser

Ook Marco Esser, directeur van The Hague Marketing Bureau, hoort bij het Nee-kamp. ,,Prinsjesdag hoort in Den Haag en nergens anders”, stelt hij.

,,Den Haag is de politieke hoofdstad en dé koninklijke stad van Nederland en kan ook als het Binnenhof minder toegankelijk is een prachtige Prinsjesdag houden.” Want, zo meent Esser, Prinsjesdag is meer dan de koninklijke rijtoer en de troonrede. Zo worden er allerlei bijeenkomsten en netwerkborrels gehouden op de derde dinsdag van september. ,,Den Haag heeft de expertise en vele jaren ervaring om dit te organiseren. Het verplaatsen van Prinsjesdag naar een andere stad zou daarmee ook een ongelooflijk kostbare operatie worden, zonde van het geld.”

