Prinsjesdag is niet enkel een gedateerd toneelstukje, het is ook nog eens slecht geregisseerd

Nu is het écht gelukt: met ruim 2,1 miljoen euro kan baby Jayme (1) in Hongarije worden behandeld

11:15 Het verlossende woord is daar: de zieke baby Jayme van Pelt (1), die aan de dodelijke spierziekte SMA type 1 lijdt, kan binnenkort voor behandeling naar Hongarije. Het streefbedrag van ruim 2,1 miljoen euro is eindelijk behaald. ‘Het onmogelijke is mogelijk geworden. We hebben er geen woorden voor’, schrijft Team Jayme op Facebook.