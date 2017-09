Prinsjesdag voor kinderen

FOTOREEKS Ruiters en paarden na dagen oefenen klaar voor Prinsjesdag

14:36 Het is bijna zover: Prinsjesdag 2017. De voorbereidingen in en rond Den Haag zijn nog in volle gang. Vrijdag werden de paarden op renbaan Duindigt voorbereid op de grote dag, gisteren oefende het bereden ere-escorte van de Koninklijke Marechaussee op het Lange Voorhout en vandaag werd de route verkend door de stoet.