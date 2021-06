Prinsjesdag wéér in de Grote Kerk, maar deur Ridderzaal blijft op een kier



De koning leest op Prinsjesdag de Troonrede voor in de Grote Kerk in Den Haag, net als vorig jaar. Ténzij de coronacijfers zo blijven dalen en de 1,5 meter van de maatregelen af is, dan kan Prinsjesdag toch nog een keer in de Ridderzaal voor de grote verbouwing van het Binnenhof.