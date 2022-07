Prinsjesfestival: ‘De toekomst begint in Groningen’

In de Gotische Zaal van Paleis Kneuterdijk is donderdagmiddag het programma van het jaarlijkse prinsjesfestival gepresenteerd door Eddy Habben Jansen, voorzitter van Prinsjesfestival en commissaris van de Koning van Groningen René Paas. De provincie Groningen is dit jaar namelijk de strategische partner van het festival.



Op diverse plekken in Den Haag zal de provincie onder het motto ‘De toekomst begint in Groningen’ haar plannen en ambities voor de komende jaren tonen en daarover in gesprek gaan met het publiek, maar ook met bestuurders, Kamerleden, bedrijven, ambtenaren en studenten.