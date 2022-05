Privacywaakhond schrikt van slechte beveiliging persoonsgegevens bij gemeenten: ‘Basis niet op orde’

Met een e-bike, kinder­fiets of opoefiets de natuur in? Op dit nieuwe pad rijdt niemand elkaar in de wielen

Ruim 38.000 ton aan rivierklei is vanuit België aangevoerd om het Bieslandse Bos een nieuw en stevig fietspad te geven. Het Hazepad verbindt de Dobbeplas bij Nootdorp met De Grote Plas in de Delftse Hout en moet deel uitmaken van een fijnmazig netwerk in de metropoolregio tussen Rotterdam en Den Haag.

23 mei