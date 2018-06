Privéklinieken in Haagse regio scoren slecht

Ook in deze regio is de zorg in privéklinieken onder de maat. Dat blijkt uit het grote, landelijke onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Patiënten liepen risico op een infectie.

Over het Haagse schoonheidscentrum Essential Aesthetics schrijft de inspectie dat de kliniek ‘onvoldoende zicht’ heeft ‘op mogelijk dragerschap van MRSA/BRMO bij patiënten’. Het rapport vervolgt: ‘Dit is risicovol in een omgeving waar invasieve ingrepen (waarbij een instrument wordt ingebracht, red.) worden gedaan’. Het is een van de punten waarop de zorg in de kliniek faalt.

Voor kwetsbare patiënten vormen bepaalde bacteriën een serieuze bedreiging. Daarom moet bij alle patiënten worden gecontroleerd of zij deze bacteriën, de MRSA en BRMO (bijzonder resistente micro organismen) bij zich dragen. Heeft één patiënt het, dan is een uitbraak bijna niet te voorkomen. In deze regio is de inspectie bij vier klinieken onaangekondigd op bezoek geweest. Het ging om klinieken voor schoonheidsbehandelingen, waaronder drie in Den Haag; het al genoemde Essential Aesthetics, Bogar (injectables) en Clinic 28, en één in ‘s-Gravenzande, Skinworks.

Tekortkomingen

Bij al deze klinieken heeft de inspectie tekortkomingen vastgesteld. Zo had Clinic 28 elf verbeterpunten, waaronder het feit dat medewerkers tijdens het werk ringen, armbanden of polshorloges droegen. Dit is in strijd met de hygiënevoorschriften.

De klinieken werden in 2016 bezocht en hebben de zaken inmiddels weer op orde. In totaal heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, voorheen IGZ) de afgelopen jaren 180 particuliere klinieken bezocht. Deze zijn niet verbonden aan een ziekenhuis en zijn gespecialiseerd in een bepaalde ingreep, zoals nieuwe heupen of cosmetische ingrepen. Deze week heeft de waakhond in de gezondheidszorg een overkoepelend rapport naar buiten gebracht. Daarin stelt het orgaan dat het zich zorgen maakt.

Het beeld dat uit de onaangekondigde bezoeken naar voren komt is ‘dat de kwaliteit en veiligheid van zorg bij veel particuliere klinieken nog te wensen overlaat’.

Om dit aan te pakken gaat de inspectie dit jaar extra inspecties uitvoeren. Het aantal zelfstandige klinieken groeit in rap tempo. Het zijn er in Nederland nu bijna 500. Dat is haast een verdubbeling ten opzichte van 2011.