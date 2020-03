Privérondleiding in Kunstmuseum Den Haag

Net als andere culturele instellingen is het Kunstmuseum druk aan het experimenteren geslagen om de collectie zo veel mogelijk openbaar te houden. ,,De kerntaak van een museum is om kunst te ontsluiten”, zegt Astrid Smit van het Kunstmuseum. ,,Onze medewerkers zitten nu allemaal thuis, waarom zouden we de tijd dan niet benutten om te kijken in hoeverre we onze collectie op een andere manier openbaar kunnen maken? Het borrelt bij collega’s al van de ideeën. We gaan de komende tijd veel van ons laten horen.”

Rivaliteit

De tentoonstelling Breitner vs Israëls gaat over de artistieke rivaliteit tussen de schilders en vrienden George Hendrik Breitner en Isaac Israëls, twee van de belangrijkste Nederlandse schilders die leefden rond 1900. De rondleiding van Frouke van Dijke is vanaf vandaag te bekijken via Instagram TV. Deze is via reguliere Instagram-accounts te bekijken of met de aparte app IGTV. Het museum is vooralsnog tot en met 6 april gesloten.