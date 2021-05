Pro-Palestina-demo Den Haag: Politie bekogeld, agent in gezicht geslagen

UpdateIn Europese steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit solidariteit met de Palestijnen. In Parijs zette de politie traangas en waterkanonnen in en in Leipzig dreigde antisemitische betogers een pro-Israël-demonstratie te verstoren. In Den Haag waren meerdere pro-Palestina-demonstraties. Daar werd de politie bekogeld en een agent in zijn gezicht geslagen.

Op drie plekken in Den Haag kwamen enkele honderden mensen samen: het Plein, Malieveld en de Hofplaats. De demonstraties verliepen in het begin relatief rustig. Tegen het eind wilden de demonstranten de binnenstad in. Zij werden door agenten tegengehouden.

Op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, tegenover de Koekamp, werd een groep demonstranten die naar het centrum wilden lopen, ingesloten door e politie. Op de Koekamp gooide een aantal betogers stenen naar de agenten. Vijf mensen zijn aangehouden wegens openlijke geweldpleging.

Volledig scherm Agenten met helm en schild staan op het Malieveld in Den Haag. © District8

Pepperspray

Bij een van de betogingen werd een 26-jarige man uit Woudenberg aangehouden. De man begon een discussie met de demonstranten op het Malieveld. Toen de politie hem daarop aansprak, sloeg hij een agent in het gezicht en taserde hij de agent op zijn veiligheidsvest.

De agent raakte gewond door de klap, meldt de politie op Twitter. Bij de arrestatie van de man werd pepperspray gebruikt.

Volledig scherm Pro-Palestinademonstratie op het Malieveld. © District8

Een soortgelijk protest in Den Haag verliep afgelopen woensdag onrustig. Meerdere mensen liepen daarbij over de weg. Gisteravond werden honderd mensen aangehouden na een chaotische demonstratie in Utrecht. De bijeenkomst werd uiteindelijk door de gemeente ontbonden, omdat er te veel mensen op afkwamen. Hierdoor konden de coronaregels niet worden nageleefd.

Dit weekend zijn er naast de demonstraties in Den Haag ook op andere plekken in Nederland soortgelijke protesten gepland.

Londen

Ook elders in de wereld zijn betogers zaterdag de straat opgegaan. Zo liepen duizenden mensen door Hyde Park in Londen, waarbij ze ‘Bevrijdt Palestina!’ riepen bij de Israëlische ambassade. Volgens de organisatie waren er ongeveer 100.000 mensen op de been.

Volledig scherm Demonstratie in Brussel © REUTERS

In Parijs hebben de autoriteiten een betoging na een uitspraak van de rechter verboden. Toch zijn er volgens de krant Le Parisien tussen de 150 tot 200 actievoerders bijeengekomen. De politie gebruikt traangas en waterkanonnen om de betogers uiteen te drijven.

Vermoorden

In Madrid gingen ongeveer 2500 actievoerders de straat op. Zij liepen naar het plein Puerta del Sol in het centrum van de Spaanse hoofdstad. ,,Ze vermoorden ons”, riep Amira Sheikh-Ali, een 37-jarige demonstrant van Palestijnse afkomst.

In Duitsland zijn volgens Bild zeker 25 demonstraties aangemeld. In Leipzig probeerden antisemitische betogers in het begin van de middag een pro-Israël-demonstratie te verstoren, aldus de krant. In Berlijn maakte de politie een eind aan een demonstratie van ongeveer 2500 mensen, omdat de coronaregels niet zouden worden nageleefd.

Volledig scherm In Parijs greep de politie hard in tegen betogers © AFP