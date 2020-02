Probeer maar eens een processor uit te vinden die een Hagenees kan ontcijferen, lukt je niet

Boeren rijden toch via snelweg Den Haag binnen

6:40 Ondanks een oproep om niet met tractoren over de snelwegen te rijden heeft een groepje van circa 15 boeren woensdagmorgen vroeg met trekkers op de A12 gereden. Op een van de tractoren hingen een groot bord met de tekst: 'Het is oorlog' en daar onder was de tekst 'never give up' te lezen.