'Probleem taalachterstand bij kinderen is heel simpel op te lossen'

Dierenmis­han­de­ling minder vaak bestraft, dierenagen­ten besteden meer tijd aan ‘gewoon’ politie­werk

7:02 Bij de rechtbank in Den Haag is het aantal zaken rond dierenleed in drie jaar tijd met ruim een derde verminderd. De reden is niet dat er minder wordt mishandeld, maar dat agenten minder aan deze zaken toekomen.