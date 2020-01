Problemen in Haagse politiek ook in buurgemeenten: ‘Wij voelen ons rekwisieten in een toneelstuk’

UPDATE & VIDEO Neergesto­ken vrouw (47) klopt zwaarge­wond aan bij buren na ruzie met ‘ex’, 55-jarige man aangehou­den

11:17 Een 47-jarige vrouw is gisteravond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de De Bullstraat in de Haagse wijk Laakkwartier. Een 55-jarige man uit Leidschendam is aangehouden als verdachte.