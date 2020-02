‘Problemen zijn als drollen: je kan erop blijven kauwen maar het is beter om ze door te slikken’

Hans kan wel honderden foto's maken van de in verval zijnde Scheveningse boulevard. Die is nog niet zo lang geleden toch juist opgeknapt? Klopt. Hans zat zelf in de projectgroep die zich bezig hield met de ontwikkeling van de nieuwe zuidelijke wandelpromenade. Hij is dan ook een van de meest betrokken Scheveningers die je kunt tegenkomen. Hij zit in tal van overleggen, wijkberaden en buurtorganisaties. Hans is ook de drijvende kracht achter de actiegroep 'Gasvrij Scheveningen'. Die transitie kost miljarden. 'Met z'n allen heel goedkoop geld lenen in Brussel', zo luidt het oplossend vermogen van Hans.