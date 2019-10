Proef in Den Haag met bodycams voor handhavers

Baas Maurits­huis directeur Van Gogh Museum

11:03 Emilie Gordenker, de huidige baas van museum Mauritshuis in Den Haag, wordt directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Op 1 februari volgt ze Axel Rüger op, die naar de Royal Academy of Arts in Londen is vertrokken, laat een woordvoerder van de musea weten.