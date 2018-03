Proef met afvalscheiding in gekleurde afvalzakken

Over ruim een week dient in dit gedeelte van stadsdeel Loosduinen het restafval in een grijze zak te worden gegooid, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken belanden in een oranje exemplaar en de rode zak is voor textiel en schoenen. Als een zak vol is, kan die in een ondergrondse restafvalcontainer in het proefgebied worden gemikt.