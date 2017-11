Proef met 'slimme lantaarnpalen'

Dat betekent dat via deze 'slimme lantaarnpaal' mensen mogelijk gewezen kunnen worden op vrije parkeerplaatsen in de badplaats en dat ze er bijvoorbeeld ook hun elektrische auto kunnen opladen.



,,We willen optimaal gebruikmaken van de technologische mogelijkheden die we tegenwoordig hebben", zei de wethouder stadsontwikkeling, Boudewijn Revis gisteren tijdens de presentatie van de plannen bij 'Meneer Chocolade' in de Keizerstraat. ,,We zitten in de proeffase en willen alles uitproberen. We zullen dat vooral zorgvuldig doen. Het is heel spannend."