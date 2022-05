Proef om files tussen Den Haag en Rotterdam beter te spreiden over meerdere snelwegen

Sinds afgelopen woensdag zijn er, naast panelen met tekst, nu ook twee grafische panelen in gebruik die in beeld laten zien wáár de file staat. ,,Met het geven van betere, actuelere route-informatie verwachten we dat files op de A4 verminderen, doordat automobilisten eerder zullen kiezen voor de route via de A13 of A20. Naar verwachting is er daardoor ook mogelijk minder sluipverkeer op de lokale wegen rond de A4.’’