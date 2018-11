Professor wil imago-probleem VN aanpakken in Den Haag

Professor Alanna O'Malley, drie jaar lang bijzonder hoogleraar United Nations Studies: Peace and Justice op de universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool, presenteerde deze week haar bevindingen op dit gebied. De leerstoel voor de bestudering van de Verenigde Naties is onlangs in het leven geroepen door de Universiteit Leiden. Dit als eerbetoon aan de voormalige burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen. Die verzorgde dan ook het voorwoord bij de presentatie van O'Malley.

De professor gelooft heilig in samenwerking in de regeringsstad, om ook internationaal bruggen te bouwen. ,,Ik zie dit als een gelegenheid om de sterkste VN-gemeenschap (inclusief academici en maatschappelijke organisaties) in Den Haag bijeen te krijgen voor het opstellen van een duidelijke agenda. Ik hoop dat dit leidt tot een krachtige en blijvende samenwerking. De Verenigde Naties hebben een imagoprobleem en dat kunnen wij veranderen.‘’



