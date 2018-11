'Bij de intocht van de Sint in Zaandam stonden betonblokken om de weg te versperren, in cadeaupapier verpakt', weet Ome Ed, terwijl hij zout strooit op zijn lever. 'Dat waren geen papieren hoezen, ze waren genaaid van dikke stof. Voor de komende jaren te gebruiken. Zo ver is het al gekomen.'



'Het valt me nog mee dat er geen dooie is gevallen', zucht Schele Joop. 'Het ergste vind ik dat ze zo'n heerlijk kinderfeest verkloten voor hun eigen kids.' 'Dat klopt', valt Leen Half Een 'm bij. Deze spichtig uitziende, brildragende malloot, altijd gekleed in een versleten beige regenjas, doet ook zijn zegje. 'Al jarenlang is er een trend dat Sinterklaas juist steeds vaker wordt gevierd door allochtone gezinnen. Sint bindt. Da's een kostbaar goed, in een land dat aan mekaar hangt van wantrouwen en vooroordelen.’ Ik kan dit uit eigen waarneming staven. Afgelopen zaterdag, bij de intocht, stonden werkelijk heel veel gekleurde kinderen langs de route om die ouwe dakduif te verwelkomen.



'Weet je wat ík nou zo opvallend vind?' vraagt Schele Joop. 'In België hebben ze ook de Sint en gewoon een gitzwarte knecht. Daar speelt heel die discussie niet. In België betekent piet ook heel iets anders', zegt Schele Joop met een knipoog. Wat voor hem overigens een behoorlijke inspanning is. 'Je pietje hangt daar tussen je benen.' 'Daar zingen ze dus zeker niet Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet. Om nog maar te zwijgen over kaaspiet of stroopwafelpiet.'



'Ik heb besloten mij te verhuren', zegt Ome Ed ineens. Hij legt een fotokopietje op tafel. 'Wie is dát?' roept Leen. 'Dat ben ik. Scootmobielpiet. Je ken mij inhuren voor pakjesavond.' Hij leest voor: 'Proffesioneel en pedagologisch verantwoort gezelschap dat aanklop en garant staat voor een stevig en kwaliatief hoogstaand bezoek. Alsof de kinderbescherming zélluf langskomp. Maak uw borstplaat maar nat.' Hij voegt er aan toe: 'de betaling is zwacht, natuurlijk.’



