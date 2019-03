Profiteren van groei economie heeft prioriteit

Iedere inwoner van Den Haag moet de kans krijgen om te profiteren van de aantrekkende economie. Dat zeggen de wethouders Richard de Mos en Saskia Bruines. Ze presenteren vandaag hun nieuwe gemeentelijke economische visie. In het 34 pagina’s tellende document wordt de economische koers uitgestippeld die de twee wethouders de komende jaren willen volgen. Een koers die is gericht op het verbeteren van de zwakke punten in de huidige economische structuur. ,,De wereld verandert snel", zeggen de twee wethouders in het voorwoord van hun document.



De nieuwe economie draait volgens De Mos en Bruines om kennis, innovatie en ict. Maar dat zijn niet de enige punten waar ze op inzetten. Uiteindelijk krijgen zowel praktisch opgeleiden als mkb'ers en hoogopgeleiden van de gemeente de middelen om door te groeien.



Er móest een brede visie komen, vonden de politici. Bruines: ,,Den Haag is een kwetsbare stad, met traditioneel gezien een vrij eenzijdige soort werkgelegenheid. Er zijn weinig groeimogelijkheden omdat de stad vol zit. Grote industrieterreinen hebben we in beperkte mate, en een groot focuspunt als de Rotterdamse haven hebben we ook niet. Daarom vinden wij dat we breder moeten kijken. Er liggen kansen voor élke beroepsgroep in Den Haag.''