Profwielrenners Michael Boogerd, Tom Leezer en Jos van Emden zaten ooit op de achterbank bij Piet

Mikal Tseggai (24) maakte een einde aan Haagse zwarte piet en wordt nu nieuwe fractie­voor­zit­ter PvdA

19:47 De jonge Mikal Tseggai (24) wordt de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA-fractie in Den Haag. Tseggai volgt hiermee Martijn Balster op die is voorgedragen als wethouder wonen, wijken en welzijn in het nieuwe stadsbestuur. Janneke Holman wordt de nieuwe vice-fractievoorzitter.