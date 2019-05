Programma Schollenpop ’19 bekend: Tim Akkerman & The Ivy league maken de lijst compleet

Energiebesparing Bewoners Vruchten­buurt zetten CV-ketel 15 graden lager, niemand kreeg het koud

15:03 Energie besparen door de CV-ketel op 70 graden in te stellen, in plaats van de gebruikelijke 85 graden. Een groep bewoners in de Vruchtenbuurt deed afgelopen winter de test. Écht koud kreeg niemand het. ,,Kunnen we er geen zestig graden van maken?"