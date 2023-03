Programma voor gratis schoolmaaltijden gelanceerd op SBO Merlijn in Den Haag

Verslaafde bewoonster in onveilige portiek­flat ‘opgenomen’: ‘Maar wat gebeurt er als ze ontslagen wordt?’

De verslaafde vrouw die de afgelopen maanden voor veel onrust zorgde in een portiekwoning in Kortenbos nabij het centrum van Den Haag, is tijdelijk weg uit het complex aan de Bakkersstraat. Haar buren hebben te horen gekregen dat ze is opgenomen. Of ze daarna weer terugkeert, is onbekend. ,,Het is voor ons erg onduidelijk wat er gaat gebeuren.’’