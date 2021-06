Programmamaker Tim Hofman weggestuurd bij Chinese ambassade

Zwemmers keren terug in warm bad: De Boetzelaer in Monster is na 2,5 jaar weer open

31 mei Bijna tweeënhalf jaar hebben ze erop moeten wachten, maar maandag was het zover: zwemfanaten konden eindelijk weer een duik nemen in het gloednieuwe zwembad De Boetzelaer in Monster. ,,Het voelt nu alweer vertrouwd.”